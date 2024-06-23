В Великобритании назвали сроки появления в армии нового радиочастотного лазерного оружия

Британское подразделение французской промышленной группы Thales планирует представить новое оружие, которое называют "убийцей дронов", в следующем году.

Британское подразделение французской промышленной группы Thales планирует представить новое оружие, которое называют "убийцей дронов", в следующем году.

Как передает Report, об этом сообщил глава подразделения Алекс Крессвелл в интервью газете Financial Times.

"Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы", - заявил он.

Отметим, что новое радиочастотное лазерное оружие (RFDEW), проходящее тестирование на британских полигонах этим летом, разрабатывается в рамках соглашения с министерством обороны Британии.

Эта система, как отмечает Financial Times, обещает стать самой дешевой альтернативой существующим системам противоракетной обороны. Стоимость одного использования составляет всего десять пенсов (0,12 долларов), а дальность действия - один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн, создающих помехи для электроники цели.