В Британию прибыла еще одна группа стратегических бомбардировщиков ВВС США

Еще одна пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США в субботу после трансатлантического перелета прибыла на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии.
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Бомбардировщики приземлились в районе 16:00 (в 20:00 по бакинскому времени).
В четверг туда уже были переброшены два B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Дайс в штате Техас.
Источники издания не исключают, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке в условиях палестино-израильского конфликта.
"В сегодняшней сложной и динамичной обстановке безопасности значение этих миссий невозможно переоценить", - сказал четверг командующий ВВС США в Европе, генерал Джеймс Хекер.