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В Британию прибыла еще одна группа стратегических бомбардировщиков ВВС США

В Британию прибыла еще одна группа стратегических бомбардировщиков ВВС США Еще одна пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США в субботу после трансатлантического перелета прибыла на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии.
Другие страны
14 октября 2023 г. 21:33
В Британию прибыла еще одна группа стратегических бомбардировщиков ВВС США

Еще одна пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США в субботу после трансатлантического перелета прибыла на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила новостная служба Gloucestershire Live, публикующая фотографии их приземления.

Бомбардировщики приземлились в районе 16:00 (в 20:00 по бакинскому времени).

В четверг туда уже были переброшены два B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Дайс в штате Техас.

Источники издания не исключают, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке в условиях палестино-израильского конфликта.

"В сегодняшней сложной и динамичной обстановке безопасности значение этих миссий невозможно переоценить", - сказал четверг командующий ВВС США в Европе, генерал Джеймс Хекер.

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