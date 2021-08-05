В Британию через Ла-Манш переправилось рекордное число нелегальных мигрантов

Рекордное число нелегальных иммигрантов переправились в Великобританию из Франции через Ла-Манш в среду.

Рекордное число нелегальных иммигрантов переправились в Великобританию из Франции через Ла-Манш в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за сутки в страну на двух десятках надувных лодок и других мелких судов прибыли 482 человека. Еще 246 нелегалам пролив помешали пересечь пограничники и береговая охрана Франции.

Предыдущий суточный рекорд был установлен 19 июля, когда британские иммиграционные власти за день зарегистрировали прибытие 430 нелегалов.

Власти Великобритании и Франции уже неоднократно заявляли о мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается. В начале июля МВД королевства представило на рассмотрение парламента законопроект о реформировании системы получения убежища в стране.

Британские власти получат больше возможностей для того, чтобы высылать таких мигрантов в безопасные третьи страны, из которых они прибыли в королевство, а у тех, кого не удастся выдворить, будет меньше возможностей обосноваться в Великобритании.

В противовес новым, более жестким правилам, глава МВД королевства обещает облегчить процедуру получения убежища в Великобритании для людей, находящихся за пределами страны. Беженцам, пользующимся официальными каналами, будет сразу предоставляться бессрочный вид на жительство в стране. При этом представители оппозиции и целый ряд правозащитных организаций высказывают опасения по поводу содержания законопроекта, отмечая, что в случае его одобрения около 9 тыс. нелегалов, бежавших из стран, где идут военные конфликты или преследуется инакомыслие, могут быть выдворены из королевства, хотя сейчас они имеют право рассчитывать на убежище.