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В Британии выявлен южноафриканский штамм коронавируса

В Британии выявлен южноафриканский штамм коронавируса Южноафриканский штамм коронавируса подтвержден в восьми районах Англии.
Другие страны
1 февраля 2021 г. 19:15
В Британии выявлен южноафриканский штамм коронавируса

Южноафриканский штамм коронавируса подтвержден в восьми районах Англии.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Впервые южноафриканский штамм в Британии был обнаружен в графстве Саррей, затем он был зафиксирован в графстве Кент и начал быстро распространяться по стране. Всего на 1 февраля в стране отмечено 105 случаев заражения этим штаммом из них 11 не связаны с тем, что заразившиеся путешествовали за границу.

Министерство призывает всех совершеннолетних жителей данных районов сдать тест на COVID-19 в течение этой недели, даже при отсутствии симптомов. Для этого в регионах будут развернуты мобильные тест-центры. Полное тестирование населения начинается с утра вторника в графстве Кент.

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