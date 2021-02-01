В Британии выявлен южноафриканский штамм коронавируса

Южноафриканский штамм коронавируса подтвержден в восьми районах Англии.

Южноафриканский штамм коронавируса подтвержден в восьми районах Англии.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Впервые южноафриканский штамм в Британии был обнаружен в графстве Саррей, затем он был зафиксирован в графстве Кент и начал быстро распространяться по стране. Всего на 1 февраля в стране отмечено 105 случаев заражения этим штаммом из них 11 не связаны с тем, что заразившиеся путешествовали за границу.

Министерство призывает всех совершеннолетних жителей данных районов сдать тест на COVID-19 в течение этой недели, даже при отсутствии симптомов. Для этого в регионах будут развернуты мобильные тест-центры. Полное тестирование населения начинается с утра вторника в графстве Кент.