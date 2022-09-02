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В Британии завершилось голосование по выбору нового премьера членами Консервативной партии

В Британии завершилось голосование по выбору нового премьера членами Консервативной партии Голосование по выбору нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны завершилось в пятницу вечером.
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2 сентября 2022 г. 20:55
В Британии завершилось голосование по выбору нового премьера членами Консервативной партии

Голосование по выбору нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и, как следствие, премьер-министра страны завершилось в пятницу вечером.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, члены партии, число которых, по разным оценкам, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс., могли отдать свой голос либо традиционно по почте, либо онлайн.

Письма с бюллетенями начали рассылать членам партии 1 августа, в предстоящие выходные будет вестись подсчет голосов. Имя нового лидера партии и премьер-министра Соединенного Королевства объявят 5 сентября. На эти посты претендуют глава МИД Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Согласно опросам общественного мнения, явным фаворитом гонки считается Трасс, которая опережает оппонента примерно на 30 процентных пунктов.

Официально новый премьер-министр вступит в должность 6 сентября после аудиенции с королевой Великобритании Елизаветой II, которая также встретится с уходящим главой правительства Борисом Джонсоном. На этот раз 96-летний монарх впервые за все время своего правления утвердит нового премьера не в Букингемском дворце, а в замке Балморал в Шотландии, где она традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября.

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