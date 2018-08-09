В Британии засняли огненный торнадо - ВИДЕО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Пожарные, тушившие возгорание в британском графстве Дербишир, стали очевидцами необычного атмосферного явления — огненного торнадо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, вихрь появился возле горящей фабрики, где производили пластмассовые ящики для супермаркетов. Кто-то из пожарных успел снять его на видео, которое затем появилось в Сети.

Это атмосферное явление возникает, когда пламя из нескольких источников объединяется, раскаленный воздух идет вверх, а на его место врываются холодные потоки, которые впоследствии тоже нагреваются. Механизм явления напоминает непрерывно работающее устройство для нагнетания воздуха.