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В Британии зафиксирован суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом

В Британии зафиксирован суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом Рекордные 106,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксированы в Великобритании, 140 человек умерли.
Другие страны
22 декабря 2021 г. 20:55
В Британии зафиксирован суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом

Рекордные 106,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксированы в Великобритании, 140 человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Агентства по здравоохранению.

Предыдущий максимум заражений в Британии за всю пандемию был зафиксирован ранее в декабре - более 93 тысяч.

Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений, а общее количество подтвержденных заражений штаммом "омикрон" превысило 60 тысяч. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев "омикрона" может превысить миллион.

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