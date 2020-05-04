В Британии зафиксировали самый низкий прирост смертности от COVID-19

Мэтт Хэнкок https://report.az/storage/news/c3780b1778feca04f11de44688efe5c9/9c76a0db-14e0-411d-b2b7-deff1eeed2d2_292.jpg

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 288, что является самым низким показателем с конца марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава минздрава Мэтт Хэнкок.

"К сожалению, скончались от коронавируса 28 734 человека, прирост за сутки составил 288 человек. Это самый низкий показатель с конца марта, но в выходные он обычно ниже, так что мы ожидаем увеличения", - сказал Хэнкок на пресс-брифинге.

Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 3 985 - до 190 584, добавил Хэнкок.