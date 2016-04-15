В Британии задержаны пять человек по подозрению в подготовке терактов

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Британская полиция задержала пять человек, подозреваемых в подготовке терактов.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, трое мужчин в возрасте 26, 40 и 59 лет и 29-летняя женщина были задержаны в четверг поздно вечером в Бирмингеме.

Еще одна 26-летняя женщина была арестована в аэропорту Гатвик рано утром в пятницу.

Полиция проводила совместную операцию со службой контрразведки МИ5, а также с французскими и бельгийскими коллегами.

В марте боевики совершили серию взрывов в Брюсселе. В результате взрывов погибли 32 человека.

В ноябре произошла атака в Париже, жертвами которой стали 130 человек.

Ответственность за оба нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".