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    В Британии задержаны пять человек по подозрению в подготовке терактов

    Полиция проводила совместную операцию со службой контрразведки МИ5, а также с французскими и бельгийскими коллегами

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Британская полиция задержала пять человек, подозреваемых в подготовке терактов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, трое мужчин в возрасте 26, 40 и 59 лет и 29-летняя женщина были задержаны в четверг поздно вечером в Бирмингеме.

    Еще одна 26-летняя женщина была арестована в аэропорту Гатвик рано утром в пятницу.

    Полиция проводила совместную операцию со службой контрразведки МИ5, а также с французскими и бельгийскими коллегами.

    В марте боевики совершили серию взрывов в Брюсселе. В результате взрывов погибли 32 человека.

    В ноябре произошла атака в Париже, жертвами которой стали 130 человек.

    Ответственность за оба нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".

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