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    В Британии задержан угрожавший взорвать мечеть мужчина

    Полиция Великобритании арестовала мужчину, который угрожал взорвать мечеть в городе Ротерем

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Полиция Великобритании арестовала мужчину, который угрожал взорвать мечеть в городе Ротерем, расположенном в графстве Южный Йоркшир.

    Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, представители антитеррористического подразделения полиции Северо-Восточной Англии сообщили, что злоумышленником оказался 43-летний житель города Плимут, который отправил в соборную мечеть имени праведного халифа Абу Бакра письмо с угрозой взорвать бомбу и оскорблением в адрес мусульман.

    Отмечается также, что подпись в письме была сделана при помощи особого цифрового кода, которым пользуются члены неонацистских группировок.

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