В Британии задержан угрожавший взорвать мечеть мужчина

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Полиция Великобритании арестовала мужчину, который угрожал взорвать мечеть в городе Ротерем, расположенном в графстве Южный Йоркшир.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, представители антитеррористического подразделения полиции Северо-Восточной Англии сообщили, что злоумышленником оказался 43-летний житель города Плимут, который отправил в соборную мечеть имени праведного халифа Абу Бакра письмо с угрозой взорвать бомбу и оскорблением в адрес мусульман.

Отмечается также, что подпись в письме была сделана при помощи особого цифрового кода, которым пользуются члены неонацистских группировок.