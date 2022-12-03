В Британии задержан подозреваемый в отмывании денег российский бизнесмен

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании задержало российского бизнесмена, который подозревается в отмывании денег.
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Отмечается, что в ходе обыска были изъяты несколько электронных устройств и "значительные суммы наличными". Задержанный бизнесмен и двое его знакомых были допрошены и отпущены под залог.
Кроме того, на судебном процессе по делу бизнесмена Андрея Якунина, обвиняемого в запрещенной фотосъемке на Шпицбергене, потребовал для него тюремного заключения сроком на 120 суток.
Якунина обвиняют в нарушении запрета россиянам запускать дроны в воздушном пространстве Норвегии. Якунин имеет британо-российское гражданство. По информации СМИ, сам Якунин заявил, что не знал об этом запрете, и отметил, что считает себя более связанным с Великобританией, чем с Россией.