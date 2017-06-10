В Британии задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Британская полиция задержала 28-летнего мужчину в связи с терактом на Лондонском мосту, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно заявлению столичной полиции, на востоке Лондона в 02.05 был задержан мужчина в возрасте 28 лет. Арест производился в районе станции метро Беркшир. Он подозревается в подстрекательстве, подготовке или совершении террористических актов.

На данный момент под стражей находятся еще шесть человек по подозрению в причастности к атаке на Лондонском мосту. Всего полиция задержала 19 человек в связи с данным терактом.

Напомним, что 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек, некоторые из которых остаются в критическом состоянии.