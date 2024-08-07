В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами

Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли.
Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.
Сообщается, что она опубликовала пост в соцсети "X" с призывом сжечь отели с размещенными в них мигрантами после убийства трех детей в британском Саутпорте.
"Жена члена совета от партии консерваторов была задержана за преступления на почве ненависти после того, как она призвала поджигать отели, в которых живут просители убежища", - сказано в статье.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток-мигрант из Руанды, его задержали и предъявили обвинения.
Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки.
На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов,