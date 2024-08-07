В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами

Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли.

Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли.

Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.

Сообщается, что она опубликовала пост в соцсети "X" с призывом сжечь отели с размещенными в них мигрантами после убийства трех детей в британском Саутпорте.

"Жена члена совета от партии консерваторов была задержана за преступления на почве ненависти после того, как она призвала поджигать отели, в которых живут просители убежища", - сказано в статье.

Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток-мигрант из Руанды, его задержали и предъявили обвинения.

Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки.

На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов,