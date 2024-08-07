О нас

В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами

В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли.
Другие страны
7 августа 2024 г. 12:39
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами

Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли.

Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.

Сообщается, что она опубликовала пост в соцсети "X" с призывом сжечь отели с размещенными в них мигрантами после убийства трех детей в британском Саутпорте.

"Жена члена совета от партии консерваторов была задержана за преступления на почве ненависти после того, как она призвала поджигать отели, в которых живут просители убежища", - сказано в статье.

Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток-мигрант из Руанды, его задержали и предъявили обвинения.

Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки.

На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов,

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Четыре заместителя главы ЦБ Бангладеш ушли в отставку
Четыре заместителя главы ЦБ Бангладеш ушли в отставку
7 августа 2024 г. 11:09
На западе Германии частично обрушился отель, погиб один человек
На западе Германии частично обрушился отель, погиб один человек
7 августа 2024 г. 10:44
США могут ввести ограничения против турецких компаний за экспорт технологий в РФ
США могут ввести ограничения против турецких компаний за экспорт технологий в РФ
7 августа 2024 г. 10:34
В Калифорнии произошло новое землетрясение магнитудой 5,2
В Калифорнии произошло новое землетрясение магнитудой 5,2
7 августа 2024 г. 09:53
Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем об окончательном статусе
Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем об окончательном статусе
7 августа 2024 г. 09:49
Аббас: Палестинская национальная администрация призывает страны, пока не признавшие ее, сделать это
Аббас: Палестинская национальная администрация призывает страны, пока не признавшие ее, сделать это
7 августа 2024 г. 09:45
Иордания, Катар и Саудовская Аравия отказались от запроса США прислать миротворцев в Газу
Иордания, Катар и Саудовская Аравия отказались от запроса США прислать миротворцев в Газу
7 августа 2024 г. 09:11
Тайвань зафиксировал приближение 36 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР
Тайвань зафиксировал приближение 36 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР
7 августа 2024 г. 09:01
На юге Китая обрушился жилой дом, погибли три человека
На юге Китая обрушился жилой дом, погибли три человека
7 августа 2024 г. 08:43
Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш обнаружены в разных городах республики
Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш обнаружены в разных городах республики
7 августа 2024 г. 08:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi