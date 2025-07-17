В Британии задержали трех женщин по подозрению в терроризме

В Британии задержали трех женщин по подозрению в терроризме

Три женщины были задержаны в Эдинбурге в рамках закона о борьбе с терроризмом после того, как они врезались на автомобиле в забор у входа на территорию завода оборонной компании Leonardo UK, которая поставляет лазерные системы наведения, используемые Израилем.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении полиции Шотландии.

"Три женщины в возрасте 31 года, 34 лет и 42 лет были задержаны в рамках акта о борьбе с терроризмом от 2000 года после того, как фургон врезался во внешний забор бизнес-объекта в Эдинбурге", - сказано в нем. Подчеркивается, что "расследованием занимается контртеррористическое подразделение полиции Шотландии".

"Мы рассматриваем этот инцидент как целенаправленный. Мы не считаем, что есть какая-то угроза для населения", - добавили в правоохранительных органах. Отмечается, что происшествие произошло 15 июля.