В Британии задержали пятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Число подозреваемых, задержанных в Великобритании в связи с терактом в Манчестере, увеличилось до 5 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию города.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 - в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.