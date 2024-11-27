В Британии задержали одного из самых разыскиваемых ФБР преступников

Мужчина, находившийся в списке самых разыскиваемых террористов по версии Федерального бюро расследований (ФБР) США, был задержан в Великобритании. 26 ноября преступник предстал перед судом, связанным с началом процесса его экстрадиции в США.

Мужчина, находившийся в списке самых разыскиваемых террористов по версии Федерального бюро расследований (ФБР) США, был задержан в Великобритании. 26 ноября преступник предстал перед судом, связанным с началом процесса его экстрадиции в США.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times со ссылкой на ФБР.

Даниел Андреас Сан-Диего, связанный с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных, был обвинен во взрывах в двух зданиях в Калифорнии в 2003 году, где размещались офисы компаний, которые проводили испытания на животных.

Сан-Диего находился в розыске с 2003 года. В январе 2006 года ФБР предложило вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию, которая поспособствовала бы его аресту. В 2009 году мужчина был включен в список самых разыскиваемых ФБР террористов.