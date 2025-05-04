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В Британии задержали иранцев по подозрению в подготовке теракта

В Британии задержали иранцев по подозрению в подготовке теракта В Великобритании сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, четверо из которых являются уроженцами Ирана.
Другие страны
4 мая 2025 г. 06:56
В Британии задержали иранцев по подозрению в подготовке теракта

В Великобритании сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, четверо из которых являются уроженцами Ирана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе полиции Лондона.

"Контртеррористическое отделение полиции задержало пять человек по подозрению в преступлениях террористической направленности в рамках упреждающего расследования. Все пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта. Четверо мужчин по национальности иранцы", - сказано в заявлении полиции.

Там заявили, что этническая принадлежность пятого задержанного устанавливается. Возраст этих мужчин варьируется от 29 до 46 лет. В рамках расследования правоохранители проводят обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

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