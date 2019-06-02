В Британии задержали 74 нелегала

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Independent. По данным издания, мигранты пытались добраться берегов Великобритании на восьми лодках. Отмечается, что среди задержанных было несколько детей. Восемь человек достигли прибрежного городка Уинчелси в графстве Восточный Суссекс.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.