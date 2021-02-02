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В Британии за сутки выявили свыше 16 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Британии за сутки выявили свыше 16 тысяч случаев заражения коронавирусом Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 16 840, что стало самым низким показателем с 9 декабря.
Другие страны
2 февраля 2021 г. 21:14
В Британии за сутки выявили свыше 16 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 16 840, что стало самым низким показателем с 9 декабря.

Как свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 1 449 инфицированных.

Днем ранее власти сообщили о 18,6 тыс. случаев заражения и 406 летальных исходах. Всего в Великобритании умерли свыше 108 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 3,85 млн. За последние семь дней количество регистрируемых в стране случаев сократилось на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

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