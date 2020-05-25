​В Британии за сутки от коронавируса скончался 121 человек

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 121, до 36 914 человек, количество выявленных заболевших выросло на 1 625, до 261 184.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении минздрава.

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 118 человек, новых случаев заболевания – 2 409.

Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни из-за того, что система оповещения не работает в полную силу, однако последние недели и количество заражений, а также смертей стабильно снижаются.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.