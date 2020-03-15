​В Британии за сутки коронавирусом заразились более 200 человек

Число тех, у кого диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом, увечилось в Великобритании за день на 232 человека до 1 372, а число смертельных исходов - до 35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье министерством здравоохранения и социальных дел страны.

"У 40 279 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы на заражение коронавирусом нового типа, в 38 907 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 1 372 случаях подтвержден положительный результат. Прискорбно, что 35 пациентов среди тех, у кого результат анализа оказался положительным на COVID-19, умерли", - говорится в сообщении.