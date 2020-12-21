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В Британии за сутки коронавирусом заразились 33,3 тысячи человек

В Британии за сутки коронавирусом заразились 33,3 тысячи человек Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 33 364, умерли 215 человек.
Другие страны
21 декабря 2020 г. 20:49
В Британии за сутки коронавирусом заразились 33,3 тысячи человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 33 364, умерли 215 человек.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее страна установила антирекорд с начала пандемии: диагноз был подтвержден у 35 928 человек, скончались 326 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 073 511 человек, умерли 67 616 заболевших.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.

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