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В Британии за последние сутки 27 человек вышли из состава правительства

В Британии за последние сутки 27 человек вышли из состава правительства 27 человек вышли из состава правительства Великобритании за последние сутки на фоне скандала с премьер-министром Борисом Джонсоном.
Другие страны
6 июля 2022 г. 19:24
В Британии за последние сутки 27 человек вышли из состава правительства

27 человек вышли из состава правительства Великобритании за последние сутки на фоне скандала с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные издания.

По информации газеты Daily Mail, даже высокопоставленные министры теперь предлагают Джонсону добровольно подать в отставку.

The Daily Telegraph отмечает, что уже в среду вечером может состояться второе голосование по вотуму доверия премьер-министру. Ожидается, что позже в этот же день пройдет заседание парламентского комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев правящей Консервативной партии, на котором будет обсуждаться вопрос изменения партийных правил для проведения нового голосования по доверию Джонсону.

"Игра окончена. Кабинет должен пойти против Джонсона", - заявил один из членов комитета 1922.

Как отмечают британские политические комментаторы, главе кабмина в нынешних условиях все труднее будет сохранить свой пост.

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Версия на английском языке 27 UK government officials step down in one day
Версия на азербайджанском языке Britaniyada bir gün ərzində 27 məmur hökuməti tərk edib

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