В Британии за поджог полицейской машины задержали ребенка

Мальчик в возрасте 11 лет был задержан за поджог полицейской машины в городе Хартлпул на северо-востоке Англии в ходе антимигрантских беспорядков.

Мальчик в возрасте 11 лет был задержан за поджог полицейской машины в городе Хартлпул на северо-востоке Англии в ходе антимигрантских беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Национального совета начальников управлений полиции Великобритании Гэвин Стивенс.

"Мы видим, что молодые люди и дети участвуют в этих [беспорядках]. Их затягивает инстинкт толпы, - сказал он в эфире телеканала Sky News. - Самому юному из задержанных 11 лет. Важно вести диалог с детьми и подростками [о недопустимости участия в беспорядках]".

В настоящий момент около 150 человек по всей стране обвинены в нарушении общественного порядка. Из них более четверти - это люди моложе 21 года. При этом протестующие старше 50 лет составляют 8% обвиняемых. Самый возрастной из них - это 69-летний мужчина, который за участие в беспорядках уже был приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения.