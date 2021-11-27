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В Британии выявлены случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Британии выявлены случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса Власти Великобритании выявили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" на территории страны.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 18:23
В Британии выявлены случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Власти Великобритании выявили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" на территории страны.

Как передает Report, об этом заявил глава Минздрава Саджид Джавид, заявление которого транслировал телеканал Sky News.

"Вчера поздно вечером я получил от Агентства санитарной безопасности Великобритании информацию о том, что у нас в Соединенном Королевстве выявлено два случая заражения новым штаммом "омикрон". Один - в Челмсфорде (расположен в граничащем со столичной агломерацией графстве Эссекс - прим. ТАСС), другой - в Ноттингеме. Инфицированные самоизолируются вместе со всеми своими домочадцами", - сказал Джавид.

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