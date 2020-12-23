В Британии выявили еще одну мутацию коронавируса

В Великобритании выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР.

В Великобритании выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

По его словам, в настоящее время выявлены два случая заражения еще одним вариантом вируса COVID-19, оба прибыли из ЮАР.

"Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый", - сказал министр на пресс-конференции в среду.

Правительство Британии вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте, отметил глава минздрава.