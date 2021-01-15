В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании суточное число случаев коронавируса вновь превысило отметку в 50 тысяч заболевших, диагноз подтвержден у 55 761 человека, скончались 1 280.
Как передает Report, это следует из данных минздрава страны.
Днем ранее были зарегистрированы 48 682 новых случая заболевания, скончались 1 248 человек. До этого в течение трех дней количество заболевших с подтвержденным диагнозом составляло менее 50 тысяч.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,25 миллиона человек, скончались более 86 тысяч.