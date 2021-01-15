О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки В Великобритании суточное число случаев коронавируса вновь превысило отметку в 50 тысяч заболевших, диагноз подтвержден у 55 761 человека, скончались 1 280.
Другие страны
15 января 2021 г. 20:53
В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании суточное число случаев коронавируса вновь превысило отметку в 50 тысяч заболевших, диагноз подтвержден у 55 761 человека, скончались 1 280.

Как передает Report, это следует из данных минздрава страны.

Днем ранее были зарегистрированы 48 682 новых случая заболевания, скончались 1 248 человек. До этого в течение трех дней количество заболевших с подтвержденным диагнозом составляло менее 50 тысяч.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,25 миллиона человек, скончались более 86 тысяч.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Верховный главнокомандующий: Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока
Верховный главнокомандующий: Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока
15 января 2021 г. 20:21
Верховный главнокомандующий: Я приехал в Шушу по пути Победы
Верховный главнокомандующий: Я приехал в Шушу по пути Победы
15 января 2021 г. 19:54
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша
Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша
15 января 2021 г. 15:04
Президент Азербайджана в Ходжавенде
Президент Азербайджана в Ходжавенде
15 января 2021 г. 13:27
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю
15 января 2021 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев поднял в Шуше флаг Азербайджана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял в Шуше флаг Азербайджана
15 января 2021 г. 13:03
Захарова: Россия готова поддержать гуманитарные акции между Баку и Ереваном
Захарова: Россия готова поддержать гуманитарные акции между Баку и Ереваном
15 января 2021 г. 12:54
МИД РФ: Реализация заявления от 11 января пойдет на пользу всему Южному Кавказу
МИД РФ: Реализация заявления от 11 января пойдет на пользу всему Южному Кавказу
15 января 2021 г. 12:45
Из визита президента Ильхама Алиева в Физули и Шушу – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИз визита президента Ильхама Алиева в Физули и Шушу – ФОТОРЕПОРТАЖ
15 января 2021 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi