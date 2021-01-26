В Британии выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 22 195, что является самым низким суточным показателем с 15 декабря прошлого года, скончались 592 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 22 195, что является самым низким суточным показателем с 15 декабря прошлого года, скончались 592 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 30 004, скончались 610 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,6 млн человек, скончались 98 531 человек.

Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,5 млн, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.