В Британии выписали крупный штраф за нарушение санкций в отношении России

Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HM Revenue Customs, HMRC) выписало один штраф в размере £58,4 тыс. ($70 тыс.) за несоблюдение санкций против РФ в 2024 году.

Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HM Revenue & Customs, HMRC) выписало один штраф в размере £58,4 тыс. ($70 тыс.) за несоблюдение санкций против РФ в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

Всего с 2022 года, когда Лондон начал вводить масштабные санкции против РФ в ответ на специальную военную операцию в Украине, HMRC шесть раз налагала штрафы на компании за нарушение антироссийских санкций. Минимальный размер штрафа составил £1 тыс. ($1,2 тыс. по текущему курсу) в августе 2022 года. Максимальное наказание в размере £1 млн ($1,2 млн) было выписано в августе 2023 года. HMRC не раскрывает имена юридических или физических лиц, которые были оштрафованы.

Правом вводить штрафы за неисполнение ограничительных мер также обладает управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) в составе Минфина страны. За все время OFSI за несоблюдение антироссийских рестрикций выписало один штраф в сентябре 2024 года в размере £15 тыс. ($20 тыс.) лондонской компании Integral Concierge Services.

Отмечалось, что эта фирма предоставляла услуги по управлению недвижимым имуществом находящемуся под санкциями физическому лицу, активы которого в королевстве подлежат заморозке. В Минфине тогда подчеркнули, что Integral Concierge Services в 2022-2023 годах "провела или получила 26 платежей", несмотря на то что "знала или имела разумные основания подозревать, что услуги нарушают финансовые санкции". В ведомстве указывали, что компания не стала оспаривать штраф и выплатила его в полном объеме.