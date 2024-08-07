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В Британии выдвинуты обвинения порядка 100 участникам беспорядков

В Британии выдвинуты обвинения порядка 100 участникам беспорядков Королевская прокурорская служба Великобритании (The Crown Prosecution Service, CPS) предъявила обвинения около 100 участникам беспорядков, не прекращающихся в Соединенном Королевстве уже неделю.
Другие страны
7 августа 2024 г. 00:11
В Британии выдвинуты обвинения порядка 100 участникам беспорядков

Королевская прокурорская служба Великобритании (The Crown Prosecution Service, CPS) предъявила обвинения около 100 участникам беспорядков, не прекращающихся в Соединенном Королевстве уже неделю.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

"Наши команды вместе с полицией круглосуточно работают, чтобы предъявлять обвинения как можно более оперативно и гарантировать, что правосудие восторжествовало. До настоящего момента мы выдвинули обвинения в отношении около 100 человек", - отметили в сообщении.

Протесты проходят на фоне резни в английском городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса.

В ходе акций протеста по всей стране были задержаны более 400 человек, пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов, были сожжены несколько магазинов, полицейских участков и автомобилей.

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