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В Британии выделили дополнительную защиту для мечетей из-за беспорядков

В Британии выделили дополнительную защиту для мечетей из-за беспорядков Правительство Великобритании выделило дополнительную защиту для мечетей, которые могут подвергнуться нападению на фоне проходящих в стране антииммигрантских беспорядков.
Другие страны
5 августа 2024 г. 04:05
В Британии выделили дополнительную защиту для мечетей из-за беспорядков

Правительство Великобритании выделило дополнительную защиту для мечетей, которые могут подвергнуться нападению на фоне проходящих в стране антииммигрантских беспорядков.

Как передает Report, об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Иветт Купер.

"В свете позорных угроз и нападений, с которыми местные мечети столкнулись во многих общинах, правительство оказывает дополнительную оперативную поддержку через программу защиты и безопасности мечетей, а также поддержку со стороны местных полицейских сил", - сказала она.

В заявлении правительства отмечается, что для этих целей будут задействованы средства упомянутой программы. На этот год на ее реализацию уже выделено £29,4 млн ($38 млн).

Крупные акции протеста в десятках городов Великобритании продолжаются уже несколько дней. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса. Жертвами атаки стали три девочки, еще восемь детей были ранены. Кроме того, серьезные увечья получили инструктор по йоге и работник помещения, где проходили занятия. Нападавший был задержан.

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