В Британии втрое увеличат штрафы для работодателей, нанимающих нелегалов

Британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.
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"Работодатели, неоднократно нарушающие правила, будут наказываться штрафом в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (76,4 тыс. долларов) за каждого работника, которого они нанимают нелегально", — уточнил он.
Сейчас штраф составляет 20 тысяч фунтов стерлингов (25,4 тысячи долларов). По словам политика, увеличение штрафов коснется и случаев сотрудничества арендодателей с компаниями, берущими на работу нелегальных мигрантов.
Дженрик отметил, что это крупнейшее с 2014 года изменение в системе наказаний против «недобросовестных работодателей и арендодателей», которые пытаются обойти иммиграционное законодательство Британии.
Новая система должна вступить в силу в начале 2024 года.