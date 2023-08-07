О нас

В Британии втрое увеличат штрафы для работодателей, нанимающих нелегалов

В Британии втрое увеличат штрафы для работодателей, нанимающих нелегалов Британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.
Другие страны
7 августа 2023 г. 06:12
В Британии втрое увеличат штрафы для работодателей, нанимающих нелегалов

Британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом написал замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик в своей статье для Telegraph.

"Работодатели, неоднократно нарушающие правила, будут наказываться штрафом в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (76,4 тыс. долларов) за каждого работника, которого они нанимают нелегально", — уточнил он.

Сейчас штраф составляет 20 тысяч фунтов стерлингов (25,4 тысячи долларов). По словам политика, увеличение штрафов коснется и случаев сотрудничества арендодателей с компаниями, берущими на работу нелегальных мигрантов.

Дженрик отметил, что это крупнейшее с 2014 года изменение в системе наказаний против «недобросовестных работодателей и арендодателей», которые пытаются обойти иммиграционное законодательство Британии.

Новая система должна вступить в силу в начале 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya qanunsuz miqrantları işə götürən şirkətlərə qarşı cərimələri artıracaq

Другие новости из категории

Шесть человек стали жертвами пожара в австралийском Квинсленде
Шесть человек стали жертвами пожара в австралийском Квинсленде
7 августа 2023 г. 06:43
США направили Украине более $66 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи
США направили Украине более $66 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи
7 августа 2023 г. 05:36
Северная Корея собирается нарастить производство оружия
Северная Корея собирается нарастить производство оружия
7 августа 2023 г. 05:07
Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны
Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны
7 августа 2023 г. 04:19
Baykar локализует производство боевых беспилотников Bayraktar в Саудовской Аравии
Baykar локализует производство боевых беспилотников Bayraktar в Саудовской Аравии
7 августа 2023 г. 03:56
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Пакистане увеличилось до 90
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Пакистане увеличилось до 90
7 августа 2023 г. 03:20
На северо-востоке Китая в результате наводнений погибли 14 человек
На северо-востоке Китая в результате наводнений погибли 14 человек
7 августа 2023 г. 02:15
Ермак обсудил с Салливаном усиление украинской ПВО и интеграцию в НАТО
Ермак обсудил с Салливаном усиление украинской ПВО и интеграцию в НАТО
7 августа 2023 г. 01:09
У берегов Японии произошло сильное землетрясение
У берегов Японии произошло сильное землетрясение
7 августа 2023 г. 00:14
В Нигере состоялся митинг в поддержку захвативших власть военных
В Нигере состоялся митинг в поддержку захвативших власть военных
6 августа 2023 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi