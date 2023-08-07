В Британии втрое увеличат штрафы для работодателей, нанимающих нелегалов

Британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.

Британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов.

Как передает Report , об этом написал замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик в своей статье для Telegraph.

"Работодатели, неоднократно нарушающие правила, будут наказываться штрафом в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (76,4 тыс. долларов) за каждого работника, которого они нанимают нелегально", — уточнил он.

Сейчас штраф составляет 20 тысяч фунтов стерлингов (25,4 тысячи долларов). По словам политика, увеличение штрафов коснется и случаев сотрудничества арендодателей с компаниями, берущими на работу нелегальных мигрантов.

Дженрик отметил, что это крупнейшее с 2014 года изменение в системе наказаний против «недобросовестных работодателей и арендодателей», которые пытаются обойти иммиграционное законодательство Британии.

Новая система должна вступить в силу в начале 2024 года.