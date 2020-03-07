​В Британии второй человек умер от коронавируса

Второй человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, скончался в Британии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Минздрав.

Пожилой человек, имевший помимо COVID19, другие заболевания, проходил лечение в одной из больниц Англии.

"С сожалением сообщаю, что второй пациент в Англии, у которого был обнаружен COVID-19, скончался", - сообщила в пятницу вечером главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

Состояние пожилого пациента было неудовлетворительным. Медики в настоящее время выявляют круг контактов скончавшегося, отметил Уитти.