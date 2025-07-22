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В Британии вступили в силу санкции против организаторов нелегальной миграции

В Британии вступили в силу санкции против организаторов нелегальной миграции Первый в мире санкционный режим, направленный против организаторов нелегальной миграции, заработал в Великобритании.
Другие страны
22 июля 2025 г. 03:25
В Британии вступили в силу санкции против организаторов нелегальной миграции

Первый в мире санкционный режим, направленный против организаторов нелегальной миграции, заработал в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД королевства.

"На протяжении слишком длительного периода времени преступные группировки набивали свои грязные карманы и безнаказанно играли на чувствах уязвимых людей, занимаясь нелегальной миграцией в Великобританию, - сказал глава Форин оффиса Дэвид Лэмми. - Вот почему Соединенное Королевство разработало первый в мире санкционный режим, направленный против группировок, вовлеченных в контрабанду людей и организацию нелегальной миграции, а также их пособников".

Отмечается, что британское правительство сможет замораживать счета фигурантов черного списка и запрещать им въезд на территорию страны. Меры будут направлены прежде всего против тех лиц, которые занимаются оформлением поддельных документов, оказанием финансовых услуг организаторам нелегальных миграционных маршрутов и поставками малых лодок, используемых в проливе Ла-Манш. Впервые о разработке нового санкционного режима Лэмми сообщил в январе.

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