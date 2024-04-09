В Британии впервые поменяли изображение монарха на банкнотах

Британский король Карл III впервые получил возможность увидеть свой портрет на новых фунтовых банкнотах.
Как передает Report со ссылкой на BBC, новые банкноты поступят в обращение в июне.
Отныне изображение монарха будет присутствовать на всем имеющемся в обращении номинале: банкнотах в 5, 10, 20 и 50 фунтов.
Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли и главный кассир Сара Джон вручили королю первые банкноты с его изображением в Букингемском дворце.
Король, согласно традиции, в обязательном порядке получает первые экземпляры новых банкнот. Это означает, что монарху передали купюры с номерами 00001.
Банкноты с изображением Карла будут использоваться наряду с прежними, на которых была изображена королева Елизавета II.