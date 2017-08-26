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    В Британии восемь человек погибли при столкновении двух грузовиков с микроавтобусом

    В результате погибли восемь человек, еще четверо пострадали

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Микроавтобус попал в ДТП с участием двух грузовиков на трассе в Великобритании.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    ДТП произошло на трассе ранним утром 26 августа недалеко от города Милтон-Кинс на юго-востоке Британии.

    В результате погибли восемь человек, еще четверо пострадали. Согласно предварительным данным, все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Транспортные средства ехали по одному пути трассы.

    По данным полиции, водители двух грузовиков арестованы по подозрению в причинении смерти из-за неосторожного вождения. Один из них также подозревается в вождении в нетрезвом виде.

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