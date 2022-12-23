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В Великобритании усилили безопасность короля Карла III

В Великобритании усилили безопасность короля Карла III В Великобритании усилили безопасность короля Карла III в связи с возможными опасениями возникновения новых инцидентов в ходе его появлением на публике в рождественские праздники.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 15:35
В Великобритании усилили безопасность короля Карла III

В Великобритании усилили безопасность короля Карла III в связи с возможными опасениями возникновения новых инцидентов в ходе его появлением на публике в рождественские праздники.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Daily Mirror.

"Речь идет не только о людях, которые могут кинуть яйца, все прекрасно понимают, что может произойти что-то куда более худшее", - отмечается в публикации.

Служба безопасности изучит все процедуры по экстренной эвакуации короля, а кроме того полиция и сотрудники охраны будут в состоянии повышенной готовности, если в этом возникнет необходимость.

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Версия на английском языке UK beefs up security for King Charles III

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