В Великобритании усилили безопасность короля Карла III

В Великобритании усилили безопасность короля Карла III в связи с возможными опасениями возникновения новых инцидентов в ходе его появлением на публике в рождественские праздники.

В Великобритании усилили безопасность короля Карла III в связи с возможными опасениями возникновения новых инцидентов в ходе его появлением на публике в рождественские праздники.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Daily Mirror.

"Речь идет не только о людях, которые могут кинуть яйца, все прекрасно понимают, что может произойти что-то куда более худшее", - отмечается в публикации.

Служба безопасности изучит все процедуры по экстренной эвакуации короля, а кроме того полиция и сотрудники охраны будут в состоянии повышенной готовности, если в этом возникнет необходимость.