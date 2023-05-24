В Британии умерла женщина, сбитая на переходе эскортом невестки Карла III

Пожилая британка скончалась, пролежав две недели в критическом состоянии в больнице, после того как ее сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи - супругу принца Эдварда, младшего брата британского монарха Карла III.

Пожилая британка скончалась, пролежав две недели в критическом состоянии в больнице, после того как ее сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи - супругу принца Эдварда, младшего брата британского монарха Карла III.

Как передает Report, об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на семью женщины.

"Пожилая женщина, которую сбил полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую Софи, скончалась", - говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел 10 мая, когда 81-летняя Хелен Холланд переходила дорогу. По словам ее сына, сообщившего о ее смерти, женщина получила "множественные переломы и обширные внутренние повреждения", при этом она переходила дорогу дорогу "по безопасному маршруту пешеходного перехода".

Сама герцогиня, как считается, не видела аварию, и ее машина не была причастна к происшествию, сообщает газета.

Один из очевидцев ранее рассказал после аварии газете Daily Mail, что для коронации Карла III, прошедшей за несколько дней до этого, вдоль дороги были установлены защитные экраны, из-за чего пешеходам приходилось немного выступать на дорогу, чтобы увидеть идущие машины.