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    В Британии умер мальчик, родителям которого суд отказал в переезде в Италию

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Тяжелобольной мальчик из Великобритании Элфи Эванс, родителям которого британский суд отказал в шансе спасти ребенка в Италии, скончался в субботу утром в больнице Ливерпуля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд Великобритании, постановили, что Элфи Эванса нельзя переместить в больницу Италии, чтобы продолжить лечение. 

    Мальчик 23 месяцев от роду, которому было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, более года находился в коме и был подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких, и британские врачи считали, что спасти его невозможно.

    По решению суда Элфи был отключен от системы жизнеобеспечения.

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