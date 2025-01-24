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В Британии убившему трех девочек подростку назначили 52 года тюрьмы

В Британии убившему трех девочек подростку назначили 52 года тюрьмы Подросток Аксель Рудакубана был приговорен к 52-летнему тюремному заключению за убийство трех девочек в Саутпорте в Великобритании.
Другие страны
24 января 2025 г. 02:21
В Британии убившему трех девочек подростку назначили 52 года тюрьмы

Подросток Аксель Рудакубана был приговорен к 52-летнему тюремному заключению за убийство трех девочек в Саутпорте в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

"Я приговариваю его к пожизненному заключению с минимальным сроком в 52 года. Он провел под арестом 175 дней, поэтому его минимальный срок составит 51 год и 190 дней", - огласил приговор судья Джулиан Гуc.

Гус добавил, что не мог приговорить осужденного к гарантированному пожизненному тюремному заключению без указания минимального срока поскольку на момент преступления убийце было 17 лет.

Самого Рудакубаны в зале заседания при оглашении приговора не было. Его вывели из суда после того, как он пытался сорвать заседание криками о своем плохом самочувствии, которое не подтвердили осмотревшие его медики.

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