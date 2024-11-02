В Британии тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы

Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Великобритании снова вернулись в тюрьмы из-за правонарушений, совершенных ими после выхода на свободу.
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В министерстве подсчитали, что каждый седьмой из 86 тысяч заключенных в Англии и Уэльсе повторно попал в тюрьму после досрочного освобождения.
Только с апреля по июнь количество преступников, возвращенных в места лишения свободы, выросло на 44%.
В сентябре-октябре власти Британии освободили более 2,8 тысячи заключенных, отбывших 40% назначенного им срока, из-за сильной переполненности тюрем.