​В Британии третий пациент скончался от коронавируса

Третий случай смерти от коронавируса зафиксирован в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный врач Англии Крис Уитти.

Число случаев заражения COVID-19 в Великобритании увеличилось в воскресенье до 273. В субботу число зараженных COVID-19 составляло 206 человек. Двое скончавшихся ранее - пожилые люди.

Согласно заявлению Уитти, умершему в воскресенье мужчине было более 60 лет. Он недавно вернулся из Италии и после появления симптомов COVID-19 был помещен в больницу северного Манчестера. Выясняется, с кем контактировал мужчина после прибытия в Британию.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.