В Британии судью уволили за стертые в WhatsApp сообщения от наркокурьера

В Англии судью уволили с работы после того, как он удалил в WhatsApp сообщения от своего знакомого торговца наркотикам.

В Англии судью уволили с работы после того, как он удалил в WhatsApp сообщения от своего знакомого торговца наркотикам.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, по мнению полицейских, таким образом мужчина препятствовал следствию.

Так, 57-летний Эндрю Истил был отстранен от должности на прошлой неделе после пяти лет работы судьей в Королевском суде Линкольна. Это произошло после того, как расследование показало, что он удалил сообщения от своего друга, продающего наркотики, "зная, что сообщения представляют интерес для сотрудников полиции, ведущих уголовное расследование".

Эндрю рассказал, что познакомился с подозреваемым в торговле наркотиками Алексом через старого друга, и что они иногда встречались в пабах во время футбольных трансляций. Бывший судья также отрицал, что препятствовал следствию, а сообщения были уделены после сброса телефона к заводским настройкам.

Истил добавил, что подаст апелляцию и попытается восстановиться в должности.