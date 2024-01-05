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В Британии сотни домов, в том числе в Лондоне, эвакуировали из-за наводнений

В Британии сотни домов, в том числе в Лондоне, эвакуировали из-за наводнений Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей.
Другие страны
5 января 2024 г. 13:29
В Британии сотни домов, в том числе в Лондоне, эвакуировали из-за наводнений

Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал ITV.

"Уровень рек продолжает увеличиваться после сильных дождей ночью… Сотни домов были эвакуированы", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что среди особо пострадавших районов - восточная часть Лондона, графства Ноттингемшир в центральной Англии и Глостершир на юго-западе страны.

Как сообщила лондонская пожарная служба, в городе затоплен участок площадью более 40 тыс. квадратных метров. В связи с этим около 50 человек пришлось эвакуировать.

В графстве Ноттингемшир накануне была объявлена чрезвычайная ситуация из-за поднимающегося уровня рек, власти призвали жителей наиболее подверженных наводнениям районов готовиться к эвакуации.

В Глостершире полиция сообщила о перекрытии нескольких дорог из-за наводнений, в небольшой деревне на севере графства был создан эвакуационный центр, жителей острова недалеко от города Глостер также призвали покинуть свои дома.

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