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В Британии состоялся третий тур выборов премьера

В Британии состоялся третий тур выборов премьера В Британии завершился третий тур выборов премьер-министра. Из пяти кандидатов дальше прошли четверо.
Другие страны
19 июля 2022 г. 02:52
В Британии состоялся третий тур выборов премьера

В Британии завершился третий тур выборов премьер-министра. Из пяти кандидатов дальше прошли четверо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

Первое место, как и в предыдущих двух турах, занял экс-министр финансов Риши Сунак со 115 голосами. На втором и третьем месте - бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт (82 голоса) и министр иностранных дел Лиз Трасс (71 голос). Четвертое место заняла министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох (58 голосов).

При этом из списка кандидатов на пост главы британского правительства выбыл член парламента Том Тугендат. Он набрал 37 голосов и занял пятое место.

Сейчас в Британии проходит первый этап выборов премьера, на котором члены парламента от Консервативной партии выберут двух главных претендентов на пост премьера. После этого состоится второй этап, когда уже все консерваторы Британии будут выбирать премьера среди двух оставшихся кандидатов.

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