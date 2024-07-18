В Британии сооснователя Just Stop Oil приговорили к пяти годам тюрьмы

В Великобритании сооснователь экологического движения Just Stop Oil Роджер Хэллам приговорен к пяти годам тюрьмы за участие в протестной акции в ноябре 2022 года.

В Великобритании сооснователь экологического движения Just Stop Oil Роджер Хэллам приговорен к пяти годам тюрьмы за участие в протестной акции в ноябре 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на постановление суда лондонского района Сазерк.

"Очевидно, что вы перешли черту и стали фанатиками. Вы наделили себя исключительным правом считать, какие меры необходимо предпринимать для борьбы с изменением климата", - заявил судья Кристофер Хехир, оглашая приговор протестующим.

Сообщается, что помимо Хэллама суд также назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года еще четырем активистам Just Stop Oil - Дэниэлу Шоу, Луизе Ланкастер, Люсии Уитакер Де Абреу и Крессиде Гетин.

В ноябре 2022 года активисты Just Stop Oil на протяжении четырех дней блокировали движение по участку автотрассы M25, расположенной вокруг Лондона. В результате действий протестующих сотни людей опоздали на рейсы, приемы врачей или экзамены.