​В Британии снижается смертность от коронавируса

Впервые с 23 марта, в Великобритании зарегистрировано за сутки менее 100 случаев смерти среди заразившихся коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в распространенном минздравом королевства, общее число отмеченных в стране летальных исходов превысило 40,5 тыс.

"У 286 194 человек результаты анализов на заражение COVID-19 оказались положительными. Из тех, у кого был подтвержден коронавирус, 40 542 человека, к сожалению, скончались", - говорится в документе.

За сутки количество умерших увеличилось на 77 человек, при этом в Северной Ирландии и Шотландии не отмечено ни одной смерти. Выявлено 1 326 новых случаев заражения.