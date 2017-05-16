В Британии скончался серийный маньяк Иэн Брэйди

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Серийный маньяк, убивший пятерых детей в 1960-х, Иэн Брэйди умер в возрасте 79 лет от рака.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun Online со ссылкой на источник в больнице.

Член семьи одной из жертв написала в Twitter: "У нашей семьи лучшие новости! Ученик дьявола Брэйди наконец умер".

Убийства были совершены с 1963 по 1965 год Иэном Брэйди и его напарницей Майрой Хиндли в графстве Большой Манчестер в Англии. Несмотря на жестокость и цинизм совершенных преступлений, с 1965 года в Британии отменили смертную казнь, поэтому с 1966 года убийцы отбывали пожизненный срок. Хиндли умерла в 2002 году в тюрьме.

В 1985 году Брэйди был признан невменяемым, поэтому остаток срока провел в тюрьме максимально строгого режима для невменяемых "Эшуорт".