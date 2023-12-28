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В Британии шторм нарушил движение железнодорожного и воздушного транспорта

В Британии шторм нарушил движение железнодорожного и воздушного транспорта По территории Великобритании прошел шторм "Геррит", оставив тысячи домов без электричества и нарушив движение железнодорожного и авиатранспорта.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 16:55
В Британии шторм нарушил движение железнодорожного и воздушного транспорта

По территории Великобритании прошел шторм "Геррит", оставив тысячи домов без электричества и нарушив движение железнодорожного и авиатранспорта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

В некоторых прибрежных районах Шотландии скорость ветра достигла 128 км/ч. Из-за этого сотрудники аварийных служб столкнулись с трудностями во время работ по восстановлению электричества. В итоге около 14 тыс. домой все еще остаются обесточенными, тогда как более 31 тыс. вновь подключили к сети.

На нескольких линиях железнодорожного транспорта приостановили движение поездов. Из-за сильного ветра на кабину машиниста одного из поездов упало дерево, но никто не пострадал.

В Шотландии несколько автотрасс оказались заблокированы из-за снегопада.

Кроме того, в Манчестере полицейским поступали сообщения о том, что "мини-торнадо" повредил несколько домов. За ночь были эвакуированы жители около 100 участков, никто не пострадал.

Аэропорт Хитроу отменил около 20 рейсов.

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