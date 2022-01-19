В Британии шесть компаний примут участие в пилотном проекте по сокращению рабочих дней

Шесть компаний примут участие в пилотном проекте по сокращению рабочей недели до четырех дней, который запускается в июне в Великобритании.

Шесть компаний примут участие в пилотном проекте по сокращению рабочей недели до четырех дней, который запускается в июне в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

Среди этих компаний есть и британское подразделение японской Canon.

Ожидается, что к пилотному проекту в ближайшие месяцы присоединятся еще около 20 компаний.

Участники проекта будут работать четыре дня в неделю без сокращения заработной платы в течение шести месяцев. Желающие принять участие в эксперименте должны зарегистрироваться до конца марта.

Данная инициатива выдвинута двумя новозеландскими предпринимателями совместно с аналитическим центром Autonomy, учеными Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Бостонского колледжа.